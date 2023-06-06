Спортсмен прокоментував катастрофу, влаштовану росіянами

Відомий український футболіст-волонтер Роман Зозуля висловився щодо підриву Каховської ГЕС росіянами.

Відповідний пост Роман опублікував на своєму Telegram-каналі. Ексфорвард збірної України вважає, що російські окупанти підірвали ГЕС, щоб відстрочити контрнаступ ЗСУ.

"Р*сіяни не люди. Сьогодні рано-вранці, ці покидьки, підірвали Каховську ГЕС. Зараз Херсонщина підтоплюється. Страждають цивільні.

Наслідки цієї катастрофи ми поки що не можемо уявити. Думаю, буде не один населений пункт евакуйований.

На жаль, черговий доказ того, що ми маємо справу з в**лядками. С**куни бояться контрнаступу і роблять все, щоб відтягнути цей момент. Щоб зруйнувати плани ЗСУ. Але ми з вами розуміємо, що нічого не зупинити вже. Наступ буде”, — написав Зозуля.

Раніше Роман розкритикував легенду українського футболу Андрія Шевченка. Крім того, нападник висловився про наказ міністерства молоді та спорту про заборону збірним України брати участь у змаганнях, де будуть спортсмени з рф та Білорусі.