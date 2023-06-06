У Зеленского объяснили, как подрыв Каховской ГЭС скажется на контрнаступлении

Подрывом ГЭС оккупанты пытались создать препятствия на пути наступления ВСУ

Ситуация с подрывом Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине может повлечь за собой внесение коррективов в контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show.

"Я думаю, что коррективы в любом случае будут внесены, но они всегда вносятся во время масштабных действий. Коррективы вносятся от изменения ситуации по линии фронта и оккупированных территориях. Соответственно, сценарные стратегии корректируются", — сказал он.

По его словам, стратегически это ничего не изменит. Но в то же время такие действия российских захватчиков лишь побуждают желание скорее деоккупировать Украину.

Советник главы ОП также добавил, что к происшествию с гидроэлектростанцией в Херсонской области может быть причастна 205 мотострелковая часть вооруженных сил рф.

Также на своей странице в Twitter Подоляк подчеркнул, что захватчики пытаются создать препятствия на пути наступления Вооруженных сил Украины.

"россия взорвала дамбы Каховской ГЭС. Цель очевидна: чтобы создать непреодолимые препятствия на пути наступающих ВСУ; чтобы перехватить информационную инициативу; чтобы притормозить справедливый финал войны. На огромной территории будет уничтожено все живое, разрушены многие населенные пункты, нанесен колоссальный ущерб экологии…", — отметил он.

Отметим, что происшествие с подрывом станции случилось в ночь на 6 июня. После этого российские пропагандисты начали обвинять в уничтожении ГЭС Украину, заявляя, что удар якобы нанесли ВСУ из РСЗО "Ольха". В Укргидроэнерго тем временем говорят, что восстановлению Каховская ГЭС не подлежит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Херсонской области объявлена эвакуация людей в связи с подрывом гидроэлектростанции. Глава ОВА Александр Прокудин детально объяснил, из каких районов и куда будут везти местных жителей.