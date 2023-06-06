Ворог наступає на п’яти напрямках на сході України: свіжі карти боїв в Україні

Українські сили ведуть наступальні операції на східному фронті у районі Бахмута

Російські окупанти наступають на 5 напрямках, майже скрізь без успіху. Подекуди українські сили переходять у контрнаступ і відчутно просунулися на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська та Луганська області

За даними генштабу України, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби сталося понад 40 бойових зіткнень. Російська армія їде наступальні дії на п’яти напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася перетнути кордон із територією України біля Зеленого (34 км на північний схід від Харкова).

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська і вздовж лінії Сватово-Кременна. У Генштабі України повідомили, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського та Білогорівки.

Карта боїв у районі Луганської області

Донецька область

5 червня українські війська просунулися на півночі та південному заході від Бахмута. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили ведуть наступальні операції на східному фронті в районі Бахмута і просунулися на 200-1600 метрів у напрямку Оріхово-Василівка, а також від 100 до 700 метрів біля Іванівського та Кліщіївки.

Карта боїв у районі Донецької області

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що українські механізовані сили також просунулися від 300 метрів до одного кілометра у напрямку до Залізнянського та Богданівки.

Карта боїв у районі Бахмута

Ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки та розкритикував російське військове командування за відхід російських військ з Берхівського водосховища.

Генштаб України повідомив, що окупанти безуспішно атакували українські позиції в районі Невельського та Мар’їнки. Російські джерела заявляли, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Опитного та Водяного.

Південні області

За добу 5 червня українські війська продовжили контрнаступальні дії у західній частині Донецької та східної частини Запорізької областей та досягли обмежених тактичних успіхів. Як видно на геолокаційних кадрах, українські воїни, ймовірно, просунулися на південний захід від Великої Новосілки та в межах 1,5 км на північний захід від Сторожового.

Ситуація у Запорізькій області на карті

Українські війська продовжують обстрілювати тилові позиції Росії на півдні України. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили знищили 18 російських зенітних установок та 5 складів боєприпасів.

Ситуація у Хекрсонській та Миколаївській області на карті

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 6 червня російські окупанти здійснили підрив на Каховській гідроелектростанції. Масштаби руйнування ще уточнюються, проте відомо, що підрив Каховської ГЕС може спричинити підтоплення окремих районів Херсонщини.