Маляр про ситуацію на фронті: "Подекуди переходимо в наступ"

Ворог в обороні та хоче утримати позиції

На деяких напрямках фронту українські військові почали переходити до наступальних дій. Найгарячішим напрямом зараз, як і раніше, залишається Бахмутське.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, відкривши деякі подробиці того, що зараз відбувається на фронті.

"Ми продовжуємо оборону, яку розпочали 24 лютого 2022 року. Оборонна операція містить усі, у тому числі й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій ", — зазначила вона.

За словами Маляр, Бахмутський напрямок, як і раніше, залишається епіцентром бойових дій. Там українські воїни просуваються досить широким фронтом та мають успіх.

"Займаємо панівні висоти. Ворог в обороні, хоче утримати позиції. На півдні — ворог в обороні. Тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відвернути увагу від поразки на Бахмутському напрямку", — підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міноборони росії зробило фейкову заяву про те, що війська рф нібито відбили "великий український наступ у п’яти точках". Проте контрнаступ ЗСУ ще навіть не розпочався.