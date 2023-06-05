Наступ на сході та натяк на Бахмут: Маляр зробила гучні заяви

Війська України просуваються під Бахмутом

У Міноборони продовжують інтригувати з приводу контрнаступу України. Тільки сьогодні, 5 червня , там заявили про початок просування ЗСУ на "деяких" напрямках, як трохи пізніше з’явився новий пост від Анни Маляр з приводу Бахмута та атаки Сил оборони.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на посаду заступника Міністра оборони України.

Так, з’явилася інформація, що війська Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на східному фронті.

"Незважаючи на жорсткий опір та спроби противника утримати займані рубежі та позиції, наші частини під час ведення боїв просунулися вперед на кількох напрямках:

Оріхово-Васильівка, Парасковіївка від 200-1600 м.

Іванівське, Кліщіївка від 100 -700 м.” , — каже Маляр.

Крім того, Ганна Маляр опублікувала цікаву карту, де було відзначено місто Бахмут. Цікавим є те, що місто-фортеця там обведене червоним колом.

Примітно, що всі вищевказані населені пункти, де зараз просуваються війська ЗСУ, якраз і формують уявне кільце навколо Бахмута. Адже, якщо подивитися на карти бойових дій, то можна побачити, що вони знаходяться на півночі та півдні міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія відобразила уявний "контрнаступ ЗСУ".

Також ми повідомляли, що західна авіація не встигне на контрнаступ ЗСУ.