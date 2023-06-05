F-16 не прилетять на контрнаступ? Резніков розповів, коли чекати на західну авіацію

Україні доведеться домовитися з партнерами щодо забезпечення інженерно-технічними кадрами

Незважаючи на те, що Україна фактично вже отримала "зелене світло" на довгоочікувані західні винищувачі, а партнери вже формують авіаційну "коаліцію" для нас, ця техніка не використовуватиметься Силами оборони у найближчому контрнаступі. Все упирається у терміни навчання наших пілотів.

Про це в Сінгапурі розповів міністр оборони України Олексій Резніков, де він разом із чиновниками оборонних відомств країн Азії та Заходу взяв участь у великому безпековому форумі.

Так, відповідаючи на запитання про винищувачі F-16 для України, Резніков сказав, що вони "не змінять правил гри цього літа". Деякі західні країни проводять навчання чи пропонують навчити українських пілотів керувати цими літаками.

Він зазначив, що підготовка українських пілотів триватиме деякий час. Крім того, Україні також доведеться домовитися з партнерами про забезпечення інженерно-технічними кадрами, які зможуть обслуговувати та ремонтувати складні літаки.

Згідно з прогнозом Резнікова, Україна буде готова до розгортання F-16 восени чи взимку.

Також мініністр оборони відмовився давати відповідь на питання про те, що Україна розпочала "формувальні операції", що передбачають знищення складів зброї та інших баз матеріально-технічного забезпечення з метою підготовки до контрнаступу.

Він сказав, що йому, як міністру оборони, було б дивно обговорювати операції з формування, тому що їх мають обговорювати генерали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чим відрізняються винищувачі F-16 від українських МІГ-29.

Також ми повідомляли, що Україна отримає винищувачі F-16 набагато раніше, ніж очікувалося.