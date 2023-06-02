"Не зможемо передати, але...": польський прем’єр зробив заяву про поставки Patriot та F-16

На озброєнні країни недостатньо винищувачів та систем ППО Patriot, щоб передати їх Україні

Прем’єр-міністри кількох країн пообіцяли поставити Україні додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Також зараз активно відбувається підготовка до навчання українських льотчиків експлуатації винищувачів F-16.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у столиці Молдови, пише Polskieradio24.pl.

За його словами, Польща не має достатньої кількості цих систем, щоб передавати їх Україні. Однак у ході саміту він наголосив на важливості якнайшвидших поставок Patriot від інших країн, які мають ці системи.

"І я можу сказати, що ця зустріч була дуже, дуже конструктивною, позитивною", — сказав Моравецький, зазначивши, що кілька прем’єр-міністрів обіцяли доставити Україні ці системи.

Водночас під час саміту обговорювалося питання постачання винищувачів F-16. Матеуш Моравецький сказав, що Польща не зможе передати Україні ці бойові літаки, оскільки у неї на озброєнні їх замало.

Проте країна готова взяти участь у навчанні українських льотчиків. Моравецький наголосив, що брав участь у розмові кількох прем’єр-міністрів із президентом України, присвяченій навчанню українських льотчиків експлуатації F-16.

"Ми склали графік цих тренувань", – сказав польський прем’єр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні росія значно посилила спроби ударів по Україні. Зокрема, для атак країна-агресор використовувала балістичні та гіперзвукові ракети, які зараз українські захисники можуть збивати лише за допомогою ЗРК Patriot.