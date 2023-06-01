Зеленський прибув на європейський саміт у Кишиневі: пообіцяв нову "коаліцію"

Глава держави розповів про нову "коаліцію" і відповів на запитання, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Молдови Кишинів для участі у другому саміті Європейської політичної спільноти та заявив, що на зустрічі розвиватиме "коаліцію винищувачів". Також він має намір запропонувати коаліцію Patriot.

Про це сьогодні, 1 червня, Зеленський написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Сьогодні працюємо в Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію Patriot. ЄС, НАТО, формула миру. Все для захисту нашого майбутнього", – зазначив Зеленський.

Також глава держави заявив, що війна в Україні триватиме до перемоги, проте країна-агресор може залишити окуповану нею територію, і тим самим завершити її раніше. Про це пише NewsMaker.md.

"До нашої перемоги. росія може зупинити це раніше, якщо піде з усіх наших територій, які окупувала", — відповів Володимир Зеленський на запитання журналіста про те, скільки триватиме війна.

Для довідки: саміт Європейської політичної спільноти триває 1 червня у "замку Мімі" у селі Бульбоака. У ньому беруть участь 50 президентів, прем’єр-міністрів та високопоставлених європейських чиновників.

Європейська політична спільнота – це платформа для політичних та стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Його заснували у травні 2022 року. Перша зустріч гурту відбулася у жовтні минулого року у Празі. Варто зазначити, що до Європейської політичної спільноти увійшли також країни, які не є членами ЄС. Повний список учасників:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що саміт української формули світу влітку 2023 року планують проводити без участі Росії. Таке рішення вже підтримали деякі європейські лідери.