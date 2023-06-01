Зеленский прибыл на европейский саммит в Кишиневе: пообещал новую "коалицию"

Глава государства рассказал о новой "коалиции" и ответил на вопрос, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Молдовы Кишинев для участия во втором саммите Европейского политического сообщества и заявил, что на встрече будет развивать "коалицию истребителей". Также он намерен предложить "коалицию Patriot".

Об этом сегодня, 1 июня, Зеленский написал в своем официальном Telegram-канале.

"Сегодня работаем в Молдове. Участие в саммите Европейского политического сообщества. Много двусторонних встреч. Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriot. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", – отметил Зеленский.

Также глава государства заявил, что война в Украине будет продолжаться до победы, однако страна-агрессор может покинуть оккупированные ею территорию, и тем самым завершить ее раньше. Об этом пишет NewsMaker.md.

"До нашей победы. россия может остановить это раньше, если уйдет со всех наших территорий, которые оккупировала", — ответил Владимир Зеленский на вопрос журналиста о том, сколько будет длиться война.

Для справки: саммит Европейского политического сообщества проходит 1 июня в "замке Мими" в селе Бульбоака. В нем принимают участие 50 президентов, премьер-министров и высокопоставленных европейских чиновников.

Европейское политическое сообщество — это платформа для политических и стратегических дискуссий по поводу будущего Европы. Его основали в мае 2022 года. Первая встреча группы прошла в октябре прошлого года в Праге. Стоит отметить, что в Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС. Полный список участников:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что саммит украинской формулы мира летом 2023 года планируют проводить без участия россии. Такое решение поддержали уже некоторые европейские лидеры.