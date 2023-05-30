"Это факт": Зеленский сделал признание насчет Китая и украинской формулы мира

Участие Китая было бы полезно Украине, если бы Пекин призвал вывести российские войска со всей территории нашей страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай "прямо не поддерживает" позицию Киева по завершению войны в Украине. Украина же продолжает придерживаться своей формулы мира.

Об этом он сказал в интервью южнокорейской газете "Чосон ильбо".

"Это факт, что Китай не поддерживает напрямую позицию Украины. Что касается выдвинутой Китаем мирной инициативы, то мы благодарны другим странам за их усилия, но мы указывали, что основной для нас остается собственная формула мира, собственная инициатива", — отметил Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Пекин выступить успешным посредником для завершения войны.

Президент добавил, что участие Китая было бы полезно Украине, если бы Пекин призвал россию вывести свои войска со всей территории нашей страны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, якобы специальный представитель Китая Ли Хуэй предлагал европейским лидерам отказаться от поддержки Украины и оставить под контролем россии оккупированные территории, однако в глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что это не правда — после того, как информация соответствующего содержания появилась в западных СМИ, он немедленно связался с европейскими коллегами. По его словам, все они сообщили, что подобных разговоров не велось.