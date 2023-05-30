Предлагал ли Китай Европе предать Украину: в Пекине поставили точку в скандале

В Пекине вспомнили слова главы МИД Украины

В Китае опровергают информацию о том, что их специальный представитель Ли Хуэй якобы предлагал европейским лидерам отказаться от поддержки Украины и признать оккупированные территории частью россии, а также поддержать идею заморозки конфликта.

Как информирует пресс-служба МИД Китая, Пекин своевременно обнародовал информацию относительно европейского турне спецпредставителя.

"Министр иностранных дел Украины публично заявил, что он контактировал с другими сторонами, и ни одна страна не сообщила, что специальный представитель Ли Хуэй сделал замечания, о которых сообщает The Wall Street Journal", — сообщила во время общения с журналистами глава ведомства Мао Нин.

Как сообщалось ранее, накануне издание The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что Ли Хуэй якобы убеждал Европу отдалиться от США и настаивать на том, чтобы оккупированная часть Украины осталась под контролем россии.

После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что связался с европейскими коллегами и ни один из них эту информацию не подтвердил.