Китайский посланник уговаривал Европу предать Украину? Кулеба рассказал, что знает
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Украинский министр обсудил нашумевшую публикацию с европейскими коллегами
В МИД опровергли информацию о том, что специальный представитель Китая Ли Хуэй предлагал европейским лидерам отказаться от поддержки Украины и оставить под контролем россии оккупированные территории.
Как рассказал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в своем Facebook, после того, как информация соответствующего содержания появилась в западных СМИ, он немедленно связался с европейскими коллегами.
По его словам, все они сообщили, что подобных разговоров не велось. Кулеба призвал сограждан сохранять здравый смысл и не реагировать эмоционально на подобного рода публикации.
"Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины ничего против нас делать не будет. Потому что со всеми ключевыми партнёрами у нас выстроены доверительные отношения", — сказал глава МИД.
Кулеба отметил, что Китай является важным собеседником, однако разговор с ним будет вестись в соответствии с тремя базовыми принципами:
- взаимоуважение к территориальной целостности;
- Украина не станет рассматривать предложения, которые ведут к смещению ее границ;
- замораживания конфликта не должно произойти.
Как сообщалось ранее, накануне издание The Wall Street Journal опубликовала материал, в котором говорилось, что Ли Хуэй якобы убеждал Европу отдалиться от США и настаивать на замораживании конфликта в Украине.
Стоит отметить, что в мае представитель Китая посещал Киев, где встретился с руководством Украины, включая представителей ОПУ, Кабмина, а также ГУР Минобороны.