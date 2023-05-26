Китай склоняет страны Европы предать Украину и пойти против США - что узнала The Wall Street Journal

Китай пытается вбить "клин" между Европой и США, продвигая интересы кремля

Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй, который недавно в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским, в ходе своего европейского турне призывал к немедленному прекращению огня в Украине с тем, чтобы оккупированные россией территории остались под российским контролем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Представитель Китая, по данным издания, пытался продвигать идею, что союзники США в европейских странах должны вести автономную политику от Вашингтона. И именно в рамках этой политики, страны Европы, якобы и должны призвать к "немедленному прекращению огня в Украине" с сохранением текущего положения вещей.

"Китайский посланник, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, нес четкий сигнал: союзники США в Европе должны заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении части своего меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует. Западные чиновники знакомы с переговорами в столицах по всему континенту", — отметили авторы статьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Офисе президента по итогам переговоров с Ли Хуэем во время его пребывания в Киеве, сообщили, что Украина настаивает на присоединении Китая к украинской "формуле мира" и подробно рассказали о десяти ее пунктах.