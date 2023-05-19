Нож в спину: Китай приготовил неприятный сюрприз для россии

Китай хочет воспользоваться ситуацией и занять сферы влияния россии

Китай, судя по всему, постепенно отворачивается от россии и пытается занять ее сферы влияния. Об этом свидетельствует план развития Центральной Азии, который был представлен председателем КНР Си Цзиньпином.

Как пишет Reuters, в нем глава республики обозначил грандиозные цели развития региона, от строительства инфраструктуры до расширения торговли.

Исходя из плана, Китай берет на себя руководящую роль в регионе, который традиционно был под тотальным влиянием со стороны россии.

Во время своего выступления на саммите Китай — Центральная Азия Си Цзиньпин заявил, что его страна готова быть координатором стратегии развития таких стран, как Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

"Этот саммит придал новый импульс и придал сильную позитивную энергию региональному миру и стабильности. В наших планах совместно развивать новую парадигму глубоко взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудничества на высоком уровне", — отметил китайский лидер.

Источник отмечает, что Китай может воспользоваться занятостью россии войной против Украины, чтобы поставить себя лидером гонки за политическое влияние и энергетические активы в богатом на ресурсы регионе.

В своей речи Си также отметил, что в планах его страны переформатировать двусторонние инвестиционные соглашения со странами региона, а также увеличить с ними объем трансграничных грузовых перевозок.

"Для укрепления нашего сотрудничества и развития Центральной Азии Китай предоставит странам Центральной Азии в общей сложности 26 млрд юаней (3,8 млрд долларов) финансовой поддержки и грантов", — добавил глава республики.

Также он считает, что страны Центральной Азии должны увеличить объемы торговли нефти и газом с Китаем. По его словам, нужно развивать энергетическое сотрудничество в рамках промышленных цепочек.

Ранее "Телеграф" писал, что китайский посредник в переговорах между Киевом и москвой встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.