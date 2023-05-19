Ніж у спину: Китай приготував неприємний сюрприз для росії

Китай хоче скористатися ситуацією та зайняти сфери впливу росії

Китай, судячи з усього, поступово відвертається від росії і намагається зайняти її сфери впливу. Про це свідчить план розвитку Центральної Азії, представлений головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як пише Reuters, у ньому глава республіки позначив грандіозні цілі розвитку регіону, від будівництва інфраструктури до розширення торгівлі.

Виходячи з плану, Китай бере на себе керівну роль у регіоні, який традиційно був під тотальним впливом з боку росії.

Під час свого виступу на саміті Китай — Центральна Азія Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова бути координатором стратегії розвитку таких країн, як Казахстан, Туркменістан, Таджикистан та Узбекистан.

"Цей саміт надав нового імпульсу і надав сильної позитивної енергії регіональному світу і стабільності. У наших планах спільно розвивати нову парадигму глибоко взаємодоповнюючої та взаємовигідної співпраці на високому рівні", — зазначив китайський лідер.

Джерело зазначає, що Китай може скористатися зайнятістю росії у війні проти України, щоб поставити себе лідером перегонів за політичний вплив та енергетичні активи в багатому на ресурси регіоні.

У своїй промові Сі також зазначив, що у планах його країни переформатувати двосторонні інвестиційні угоди з країнами регіону, а також збільшити обсяг транскордонних вантажних перевезень з ними.

"Для зміцнення нашої співпраці та розвитку Центральної Азії Китай надасть країнам Центральної Азії загалом 26 млрд юанів (3,8 млрд доларів) фінансової підтримки та грантів", — додав глава республіки.

Також він вважає, що країни Центральної Азії мають збільшити обсяги торгівлі нафти та газом із Китаєм. За його словами, потрібно розвивати енергетичну співпрацю у рамках промислових ланцюжків.

Раніше "Телеграф" писав, що китайський посередник у переговорах між Києвом та москвою зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.