Пока кремль занят войной: Китай готовится идти на запад в обход рф

До физической реализации проекта еще не дошло

Китай, Узбекистан и Кыргызстан продолжают разработку и внедрение строительства железной дороги в обход России — подписанный документ о следующих этапах. В частности, начат этап строительства дорожно-железнодорожного проекта Трансевразийской магистрали. Пока проект железной дороги есть только на бумаге. Сколько времени уйдет на строительство, станет известно не позднее 1 июня 2023 года.

Об этом рассказал на саммите Китай-Центральная Азия президент Узбекистана Шавкат Мирзиоев. Он отметил, что этот проект имеет стратегическое значение для доступа к Европе, Ближнему Востоку и Южной Азии. Построить планируют автомобильную и железнодорожную магистраль Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан охватит общую протяженность 523 километра. Железная дорога будет состоять из 213 километров в Китае, затем 260 километров в Кыргызстане, включающей примерно 90 тоннелей, и 50 километров в Узбекистане.

Есть проекты расширения стальной дороги и на другие страны

Отметим, что такую железную дорогу, которая бы продвигала геополитические и экономические интересы Китая в Центральной Азии, КНР пытался построить с 90-х. В свете войны России в Украине вырос спрос на грузовые маршруты в обход России, что привело к оживлению интереса к вопросу. Развитие инфраструктуры вкладывается в китайскую доктрину в Центральной Азии "Один пояс, один путь" — инициативу совместного строительства Экономического пояса Шелкового пути в Казахстане

Россияне оказались недовольны таким известием. Они обсуждают, сколько времени уйдет на реализацию проекта и предсказывают, что цены на новом маршруте на перевозку грузов будут значительно ниже, чем через россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Китай готовится отобрать у россии доминанту во влиянии в Центральной Азии. На это положительно повлияет развитие железнодорожного грузового сообщения.