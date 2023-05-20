Пока кремль зайнятий війною: Китай готується йти на захід в обхід рф

До фізичної реалізації проєкту ще не дійшло

Китай, Узбекистан та Киргизстан продовжують розробку та впровадження будівництва залізної дороги в обхід росії — підписаний документ про наступні етапи. Зокрема, розпочато етап будівництва дорожньо-залізничного проєкту Трансєвразійської магістралі. Поки проєкт залізниці є тільки на папері. Скільки часу піде на будівництво стане відомо не пізніше 1 червня 2023 року.

Про це розповів на саміті Китай-Центральна Азія президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. Він зазначив, що цей проєкт має стратегічне значення для доступу до Європи, Близького Сходу та Південної Азії. Побудувати планують автомобільну і залізничну магістраль Китай-Киргизстан-Узбекистан.

Проєкт залізниці Китай-Киргизстан-Узбекистан охопить загальну протяжність 523 кілометри. Залізниця складатиметься з 213 кілометрів у Китаї, потім 260 кілометрів у Киргизстані, що включає приблизно 90 тунелів, і 50 кілометрів в Узбекистані.

Існують проекти розширення залізниці й на інші країни

Зазначимо, що таку залізницю, яка б просувала б геополітичні та економічні інтереси Китаю в Центральній Азії КНР намагався побудувати з 90-х. В світлі війни росії в Україні зріс попит на вантажні маршрути в обхід рф, що призвело до пожвавлення цікавості до питання. Розбудова інфраструктури вкладається в китайську доктрину в Центральній Азії "Один пояс, один шлях" — ініціативу спільного будівництва Економічного поясу Шовкового шляху в Казахстані

Росіяни виявилися незадоволені такою звісткою. Вони обговорюють, скільки часу піде на реалізацію проєкту та пророкують, що ціни на новому маршруті на перевезення вантажів будуть значно нижчими, ніж через росію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Китай готується відібрати у росії домінанту у впливі в Центральній Азії. На це позитивно вплине розвиток залізничного вантажного сполучення.