Китайський посланець умовляв Європу зрадити Україну? Кулеба розповів, що знає

Український міністр обговорив гучну публікацію з європейськими колегами

У МЗС спростували інформацію про те, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей пропонував європейським лідерам відмовитися від підтримки України та залишити під контролем росії окуповані території.

Як розповів голова українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба під час прямого ефіру у своєму Facebook, після того, як інформація відповідного змісту з’явилася у західних ЗМІ, він негайно зв’язався з європейськими колегами.

За його словами, всі вони повідомили, що подібних розмов не було. Тому Кулеба закликав співгромадян зберігати здоровий глузд і не реагувати емоційно на такі публікації.

"Ми контролюємо процес, ніхто за спиною України нічого проти нас не робитиме. Тому що з усіма ключовими партнерами у нас вибудовані довірчі відносини", — сказав глава МЗС.

Кулеба зазначив, що Китай є важливим співрозмовником, проте розмова з ним вестиметься відповідно до трьох базових принципів:

взаємоповагу до територіальної цілісності;

Україна не розглядатиме пропозиції, які ведуть до зміщення її кордонів;

заморожування конфлікту не має відбутися.

Як повідомлялося раніше, напередодні видання The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому йшлося, що Лі Хуей нібито переконував Європу віддалитися від США та наполягати на заморожуванні конфлікту в Україні.

Варто зазначити, що у травні представник Китаю відвідував Київ, де зустрівся з керівництвом України, включаючи представників ОПУ, Кабміну, а також ГУР Міноборони.