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Китай схиляє країни Європи зрадити Україну та піти проти США — що дізналася The Wall Street Journal

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав європейські країни Новина оновлена 26 травня 2023, 16:19
Спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідав європейські країни. Фото NBC News

Китай намагається вбити "клин" між Європою та США, просуваючи інтереси кремля

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей, який нещодавно у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, у ході свого європейського турне закликав до негайного припинення вогню в Україні з тим, щоб окуповані території залишилися під російським контролем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Представник Китаю, за даними видання, намагався просувати ідею, що союзники США у європейських країнах мають вести автономну політику від Вашингтона. І саме в рамках цієї політики країни Європи нібито і повинні закликати до "негайного припинення вогню в Україні" зі збереженням поточного стану речей.

"Китайський посланник, налаштований на просування мирного плану Пекіна щодо України, ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши росії у володінні частини свого меншого сусіда, які вона зараз окупує. Західні чиновники знайомі з переговорами у столицях по всьому континенту", — зазначили автори статті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента за підсумками переговорів з Лі Хуеєм під час його перебування в Києві, повідомили, що Україна наполягає на приєднанні Китаю до української "формули миру" та докладно розповіли про десять її пунктів.

Теги:
#Україна #Європа #Китай #Війна #Лі Хуей