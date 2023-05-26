Китай схиляє країни Європи зрадити Україну та піти проти США — що дізналася The Wall Street Journal

Китай намагається вбити "клин" між Європою та США, просуваючи інтереси кремля

Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей, який нещодавно у Києві зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, у ході свого європейського турне закликав до негайного припинення вогню в Україні з тим, щоб окуповані території залишилися під російським контролем.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Представник Китаю, за даними видання, намагався просувати ідею, що союзники США у європейських країнах мають вести автономну політику від Вашингтона. І саме в рамках цієї політики країни Європи нібито і повинні закликати до "негайного припинення вогню в Україні" зі збереженням поточного стану речей.

"Китайський посланник, налаштований на просування мирного плану Пекіна щодо України, ніс чіткий сигнал: союзники США в Європі повинні заявити про свою автономію і закликати до негайного припинення вогню, залишивши росії у володінні частини свого меншого сусіда, які вона зараз окупує. Західні чиновники знайомі з переговорами у столицях по всьому континенту", — зазначили автори статті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Офісі президента за підсумками переговорів з Лі Хуеєм під час його перебування в Києві, повідомили, що Україна наполягає на приєднанні Китаю до української "формули миру" та докладно розповіли про десять її пунктів.