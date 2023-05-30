Чи пропонував Китай Європі зрадити Україну: у Пекіні поставили крапку у скандалі

У Пекіні згадали слова глави МЗС України

У Китаї спростовують інформацію про те, що їхній спеціальний представник Лі Хуей нібито пропонував європейським лідерам відмовитися від підтримки України та визнати окуповані території частиною росії, а також підтримати ідею заморозки конфлікту.

Як інформує пресслужба МЗС Китаю, Пекін вчасно оприлюднив інформацію щодо європейського турне спецпредставника.

"Міністр закордонних справ України публічно заявив, що він контактував з іншими сторонами, і жодна країна не повідомила, що спеціальний представник Лі Хуей зробив зауваження, про які повідомляє The Wall Street Journal", — повідомила під час спілкування з журналістами глава відомства Мао Нін. .

Як повідомлялося раніше, напередодні видання The Wall Street Journal опублікувала матеріал, у якому йшлося, що Лі Хуей нібито переконував Європу віддалитися від США та наполягати на тому, щоб окупована частина України залишилася під контролем росії.

Після цього глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що зв’язався з європейськими колегами і жоден із них цю інформацію не підтвердив.