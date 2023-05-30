"Це факт": Зеленський зробив зізнання щодо Китаю та української формули миру

Участь Китаю була б корисною Україні, якби Пекін закликав вивести російські війська з усієї території нашої країни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай "прямо не підтримує" позицію Києва щодо завершення війни в Україні. Україна ж продовжує дотримуватись своєї формули миру.

Про це він сказав в інтерв’ю південнокорейській газеті "Чосон ільбо".

"Це факт, що Китай не підтримує безпосередньо позицію України. Щодо висунутої Китаєм мирної ініціативи, то ми вдячні іншим країнам за їхні зусилля, але ми вказували, що основною для нас залишається власна формула світу, власна ініціатива", — зазначив Зеленський. питанням, чи може Пекін виступити успішним посередником для завершення війни.

Президент додав, що участь Китаю була б корисною Україні, якби Пекін закликав росію вивести свої війська з усієї території нашої країни.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, нібито спеціальний представник Китаю Лі Хуей пропонував європейським лідерам відмовитися від підтримки України та залишити під контролем росії окуповані території, однак у глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це не правда.- після того, як інформація відповідного змісту з’явилася у західних ЗМІ, він негайно зв’язався з європейськими колегами. За його словами, всі вони повідомили, що подібних розмов не було.