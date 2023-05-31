Саммит украинской формулы мира пройдет без россии: подробности раскрыли журналисты WSJ

Саммит уже поддержали в Европе

Саммит украинской формулы мира, о котором заявил президент Владимир Зеленский, планируют провести без участия россии. При этом его уже поддержали некоторые европейские лидеры.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в окружении украинского президента и европейских дипломатов.

В материале указывается, что саммит формулы мира может пройти перед саммитом НАТО в Вильнюсе (состоится 11-12 июля), куда, к слову, уже пригласили Зеленского. По данным WSJ, встреча только планируется, но ее уже поддержали некоторые европейские лидеры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон, который хочет, чтобы на саммите присутствовали представители тех стран, которые приняли сторону рф или заняли нейтральную позицию.

"Нам нужен единый план ответственного цивилизованного мира, который действительно хочет жить в мире", — передает издание слова главы ОП Украины Андрея Ермака.

Он также подчеркнул, что Украина не сядет за стол переговоров с рф, пока та не выведет свои войска с территории нашего государства. Также Украина не согласится на компромиссы по территории.

Европейские чиновники в свою очередь рассказали, что совместно с Украиной работают над формулой мира, чтобы сделать ее более приемлемой для других государств мира, таких как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия и Китай.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время саммита "Большой семерки" было принято ряд важных решений, а также выражена поддержка украинской формуле мира.

Также мы сообщали, что Зеленский озвучил пять условий мира.