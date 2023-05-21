Формула мира может быть только украинской: в ОП подвели итоги саммита "Большой семерки"

В ОПУ подвели итоги визита президента Украины в Японию

Во время саммита "Большой семерки", на котором присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский, было принято ряд важных решений, а также выражена поддержка украинской формуле мира.

Как сообщил в своем Facebook, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, эта сессия стала самой главной и самой результативной для нашей страны.

"Украинская сторона четко объяснила, почему Формула мира может быть только украинской — ведь война происходит именно на украинской земле и именно украинцы борются за свое право на независимость, территориальную целостность, безопасное и успешное будущее", — написал он.

Чиновник также добавил, что мировые лидеры поддержали позицию Зеленского по этому вопросу. И речь идет не только о главах стран G7, но и о лидерах Индии, Индонезии и Бразилии.

Кроме того, страны поддержали решения о том, что:

все страны должны руководиться Статутом ООН в вопросах уважения суверенитета и территориальной целостности стран;

решать конфликты необходимо исключительно мирным путем и посредством диалога;

не допускать односторонних попыток силой изменить статус-кво;

поддерживать международный порядок на принципах верховенства права.

Жовква также добавил, что президент Украины также провел двусторонние встречи с лидерами всех стран G7, а также с премьерами Индии, Вьетнама и Австралии, а также президентами Индонезии и Южной Кореи.

Как сообщалось ранее, во время этого саммита Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом, который после этого объявил о новом пакете военной помощи Украине на 375 млн долларов.