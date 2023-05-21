Формула миру може бути лише українською: у ОП підбили підсумки саміту "Великої сімки"

В ОПУ підбили підсумки візиту президента України до Японії

Під час саміту "Великої сімки", на якому був присутній і президент України Володимир Зеленський, було ухвалено низку важливих рішень, а також висловлено підтримку української формули миру.

Як повідомив у своєму Facebook, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, ця сесія стала найголовнішою і найрезультативнішою для нашої країни.

"Українська сторона чітко пояснила, чому Формула миру може бути лише українською — адже війна відбувається саме на українській землі й саме українці виборюють своє право на незалежність, територіальну цілісність, безпечне та успішне майбутнє", — написав він.

Чиновник також додав, що світові лідери підтримали позицію Зеленського щодо цього питання. І йдеться не лише про глав країн G7, а й про лідерів Індії, Індонезії та Бразилії.

Крім того, країни підтримали рішення про те, що:

всі країни повинні керуватися Статутом ООН у питаннях поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн;

вирішувати конфлікти необхідно виключно мирним шляхом та за допомогою діалогу;

не допускати односторонніх спроб силою змінити статус-кво;

підтримувати міжнародний порядок за принципами верховенства права.

Жовква також додав, що президент України також провів двосторонні зустрічі з лідерами всіх країн G7, а також із прем’єрами Індії, В’єтнаму та Австралії, а також президентами Індонезії та Південної Кореї.

Як повідомлялося раніше, під час цього саміту Зеленський провів зустріч із президентом США Джо Байденом, який після цього оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.