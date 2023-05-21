США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що в нього входить

Боєприпаси і не тільки — в США оголосили перелік обладнання

Після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського у Японії, в США оголосили про новий пакет військової допомоги. Вартість оцінюється до 375 млн доларів США.

На сайті Міноборони США повідомляється, що це рішення є 38 про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет містить:

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

Ракети з оптичним відстеженням протитанкові (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

Боєприпаси для руйнування;

Броньовані мостові системи;

Броньовані санітарні машини;

Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

Техніка логістичного забезпечення;

Тепловізійні системи;

Запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім Джо Байдена президент України зустрічався з лідерами та високопосадовцями й інших країн, зокрема Канади, Франції, Німеччини. Також у рамках саміту G7 країни-учасниці вкотре засудили російське вторгення в Україну.