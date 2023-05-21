США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що в нього входить
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Боєприпаси і не тільки — в США оголосили перелік обладнання
Після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського у Японії, в США оголосили про новий пакет військової допомоги. Вартість оцінюється до 375 млн доларів США.
На сайті Міноборони США повідомляється, що це рішення є 38 про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет містить:
- Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- Ракети з оптичним відстеженням протитанкові (TOW);
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- Боєприпаси для руйнування;
- Броньовані мостові системи;
- Броньовані санітарні машини;
- Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- Техніка логістичного забезпечення;
- Тепловізійні системи;
- Запасні частини та інше польове обладнання.
Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім Джо Байдена президент України зустрічався з лідерами та високопосадовцями й інших країн, зокрема Канади, Франції, Німеччини. Також у рамках саміту G7 країни-учасниці вкотре засудили російське вторгення в Україну.