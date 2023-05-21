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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що в нього входить

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Система HIMARS Новина оновлена 21 травня 2023, 09:37
Система HIMARS. Фото twitter.com/UKRINFORM

Боєприпаси і не тільки — в США оголосили перелік обладнання

Після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського у Японії, в США оголосили про новий пакет військової допомоги. Вартість оцінюється до 375 млн доларів США.

На сайті Міноборони США повідомляється, що це рішення є 38 про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року. Цей пакет містить:

  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • Ракети з оптичним відстеженням протитанкові (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • Боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
  • Боєприпаси для руйнування;
  • Броньовані мостові системи;
  • Броньовані санітарні машини;
  • Вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • Техніка логістичного забезпечення;
  • Тепловізійні системи;
  • Запасні частини та інше польове обладнання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що окрім Джо Байдена президент України зустрічався з лідерами та високопосадовцями й інших країн, зокрема Канади, Франції, Німеччини. Також у рамках саміту G7 країни-учасниці вкотре засудили російське вторгення в Україну.

Теги:
#США #Зброя #Джо Байден #G7