Засудження війни та економічного шантажу: на саміті G7 прозвучали важливі заяви

Лідери країн G7 зробили низку заяви на другий день саміту в Японії

На саміті G7 у Японії, куди сьогодні прибув український президент Володимир Зеленський, лідери зробили перші заяви. Представники США, Франції, Великобританії, Німеччини, Японія, Італії та Канади одноголосно засудили війну проти України та пообіцяли й надалі надавати допомогу Києву.

Про це пише The Guardian. Представники країн "Великої сімки" назвали війну росії проти України серйозним порушенням міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй.

Представники країн G7 підписали спільний документ, у якому дійшли єдиної думки щодо війни в Україні. Вони засудили російську агресію та пообіцяли, що підтримка від них припиниться лише після досягнення миру.

"Жорстока агресивна війна росії є загрозою усьому світу в порушення фундаментальних норм, правил і принципів міжнародного співтовариства. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку України доти, поки це необхідно для встановлення всеосяжного, справедливого та міцного миру", — сказано в офіційному повідомленні.

Крім того, країни G7 пообіцяли посилити підтримку України як військову, так і дипломатичну, гуманітарну та фінансову. Крім того, було ухвалено план протидії ризикам, що виникли через російське "озброєння енергетики".

Як повідомляє CNN, у заяві "Великої Сімки" сказано, що країни мають намір працювати над тим, щоб спроби росії використовувати економічну залежність як зброю, зазнали невдачі. Усі присутні одноголосно засудили такі дії росії. Йдеться про енергетичну та економічну залежність Європи від росії. Однак від початку повномасштабного вторгнення Європа успішно почала відмовлятися від російського газу та інших енергоносіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які рішення були прийняті в перший день саміту країни G7. Мова, серед іншого, йшла про санкції проти росії та ядерний шантаж з боку путіна.