Осуждение войны и экономического шантажа: на саммите G7 прозвучали важные заявления

Лидеры стран G7 сделали ряд заявления во второй день саммита в Японии

На саммите G7 в Японии, куда сегодня прибыл украинский президент Владимир Зеленский, лидеры сделали первые заявления. Представители США, Франции, Великобритании, Германии, Япония, Италии и Канады единогласно осудили войну против Украины и пообещали и дальше оказывать помощь Киеву.

Об этом пишет The Guardian. Представители стран "Большой семерки" назвали войну россии против Украины серьезным нарушением международного права, в том числе Устава Организации Объединенных Наций.

Представители стран G7 подписали совместный документ, в котором пришли к единому мнению касательно войны в Украине. Они осудили российскую агрессию и пообещали, что поддержка от них прекратится только после достижения мира.

"Жестокая агрессивная война россии представляет собой угрозу всему миру в нарушение фундаментальных норм, правил и принципов международного сообщества. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – сказано в официальном сообщении.

Кроме того, страны G7 пообещали усилить поддержку Украины как военную, так и дипломатическую, гуманитарную и финансовую. Кроме того, был принят план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики".

Как сообщает CNN, в заявлении "Большой Семерки" сказано, что страны намерены работать над тем, чтобы попытки россии использовать экономическую зависимость в качестве оружия, потерпели неудачу. Все присутствующие единогласно осудили такие действия россии. Речь идет об энергетической и экономической зависимости Европы от россии. Однако с начала полномасштабного вторжения Европа успешно начала отказываться от российского газа и других энергоносителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие решения были приняты в первый день саммита стрна G7. Речь, среди прочего, шла о санкциях против россии и ядерном шантаже со стороны путина.