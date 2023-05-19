Прокурору Гааги тепер не можна до Пензи: росія "помстилася" за ордер на арешт путіна

Прокурор суду Гааги тепер не може приїхати до росії, бо його арештують

МВС росії оголосило у розшук прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмада Хана. Причиною цього стала видача ордера на арешт володимира путіна через викрадення українських дітей.

Про це йдеться в базі розшуку МВС, передає "Медіазона". Прокурора Гааги оголосили в розшук через два місяці після того, як було видано ордер на арешт російського президента.

В орієнтуванні сказано, що Карім Ахмад Хан розшукується за кримінальною статтею, але за якою невідомо. Ймовірно, це своєрідна помста від росіян за те, що суд Гааги видав ордер на арешт володимира путіна та уповноваженої з прав дитини в рф марії львової-бєлової. Через цей документ прокурор Міжнародного кримінального суду не зможе відвідати жодного російського міста, наприклад, Пензу. Але важко уявити обставини, за яких йому потрібно буде їхати в хоч якийсь населений пункт рф.

Також росЗМІ повідомляють, що у квітні Рада Федерації схвалила законопроект про кримінальну відповідальність за сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких не бере участі росія. Це стосується, зокрема, рішень Міжнародного кримінального суду в Гаазі, адже в росії норми МКС визнані такими, що суперечать Конституції росії. Покарання передбачає штраф у розмірі від 300 тисяч до 1 млн рублів або позбавлення волі на строк до п'яти років без права обіймати певні посади на той же термін. Під статтю не підпадають особи, у діях яких не було ознак злочинів, пов'язаних із держзрадою та шпигунством.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи може росія видати володимира путіна Гаазі. Політолог вважає, що переговори щодо цього ведуться регулярно з представниками російських еліт.