Прокурор суда Гааги теперь не может приехать в россию, потому что его арестуют

МВД россии объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмада Хана. Причиной этому стала выдача ордера на арест владимира путина из-за похищения украинских детей.

Об этом сказано в базе розыска МВД, передает "Медиазона". Прокурора Гааги объявили в розыск спутся два месяца после того, как был выдан ордер на арест российского президента.

В ориентировке сказано, что Карим Ахмад Хан розыскивается по уголовной статье, но по какой именно неизвестно. Вероятно, это своеобразная месть от россиян за то, что суд Гааги выдал ордер на арест владимира путина и уполномоченной по правам ребенка в россии марии львовой-беловой. Из-за этого документа прокурор Международного уголовного суда не сможет посетить ни одного российского города, например, Пензу. Но сложно представить обстоятельства, при которых ему нужно будет ехать в хоть какой-нибудь населенный пункт рф.

Также росСМИ сообщают, что в апреле Совет Федерации одобрил законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует россия. Это касается в том числе решений Международного уголовного суда в Гааге, ведь в россии нормы МУС признаны противоречащими Конституции россии. Наказание предусматривает штраф в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности на тот же срок. Под статью не подпадают лица, в действиях которых не было признаков преступлений, связанных с госизменой и шпионажем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли россия выдать владимира путина Гааге. Политолог считает, что переговоры по этому поводу ведутся регулярно с представителями российских элит.