"Нарешті будуть сухі під’їзди": Обамі заборонили в’їзд до росії

У мережі вже жартують про Сизрань та російські під’їзди

У росії вирішили "помститися" США за введені санкції і вжили заходів у відповідь, заборонивши в’їзд на територію країни 500 американцям, серед яких колишній президент Барак Обама.

Як йдеться на сайті російського МЗС, крім Обами до списку потрапили особи, пов’язані з чинною виконавчою владою США, сенатори та конгресмени, глави компаній ВПК, куратори боротьби з російською дезінформацією та інші.

"Вашингтону час давно засвоїти, що жоден ворожий випад проти росії не залишиться без жорсткої реакції", — йдеться в повідомленні.

Крім того, там повідомили, що відхилили запит про консульське відвідування заарештованого журналіста Евана Гершковича нібито у відповідь на невидачу віз російським журналістам.

Поки що в США на випад росії не відреагували, проте користувачі мережі вже почали жартувати про заборону Обамі на поїздку в Сизрань.

Як повідомлялося раніше, з 19-21 травня в японській Хіросімі проходить саміт "Великої сімки", під час якого країни клубу мають намір узгодити новий санкційний удар проти росії. Це включає експорт промислового обладнання, інструментів та інших технологій, які рф використовує для війни