У WSJ вважають, що арешт Гершковича схожий на навмисну провокацію

В американській газеті Wall Street Journal різко відреагували на затримання їхнього журналіста в Єкатеринбурзі, якого ФСБшники підозрюють у нібито "шпигунстві". Там вимагають рішучої відповіді від уряду і вважають, що США надто м’яко поводиться з росією.

Про це пише газета у своїй статті під назвою "росія бере в заручники журналіста".

Журналісти заявляють, що арешт репортера Wall Street Journal Евана Гершковича посилює звичку кремля брати до заручників американців і є ще одним свідченням того, що росія відокремлюється від спільноти цивілізованих націй.

"Президент володимир рутін тепер несе відповідальність за здоров’я і безпеку пана Гершковича, і адміністрація Байдена зобов’язана домагатися його звільнення", - вважають у WSJ.

Там зазначили, що звинувачення на адресу Гершковича виглядають сумнівними і більш схожими на навмисну провокацію, покликану поставити США в незручне становище і залякати іноземну пресу, яка все ще працює в росії. Примітно, що арешт Гершковича стався через кілька днів після того, як його підпис з’явився в викривальній депеші, що широко читається, що документує занепад російської економіки.

"Кремль не хоче, щоб ця правда була розкрита", — зазначається у статті.

Крім того, арешт може бути відповіддю на звинувачення минулого тижня Мін’юстом США проти Сергія Черкасова. Російському громадянину було пред’явлено звинувачення у різних злочинах, пов’язаних із шахрайством, а також у тому, що він був агентом іноземної держави.

"путін часто бере заручників, щоб потім обміняти їх на росіян, які вчинили злочини в США", - пишуть журналісти додаючи, що "нахабний арешт американського журналіста свідчить про зниження здатності США стримувати напади на своїх громадян. Адміністрація Байдена в четвер засудила затримання Гершковича, і ми в Журналі вдячні за це. Але справедливо запитати, чому путін вважає, що він може викрадати американців".

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Так, наприклад, минулого року росія і США обміняли баскетболістку Брітні Грайнер, яку рф заарештувала за незначними звинуваченнями у зберіганні наркотиків, на Віктора Бута, який відбував 25-річний термін в Іллінойсі за змову з метою вбивства американців та продаж зброї терористичному угрупованню. росія утримує Уілана, колишнього морського піхотинця, за звинуваченням у шпигунстві з 2018 року. Також нещодавно два російські літаки збили американський безпілотник, який летів у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, і США нічого не зробили у відповідь.

У зв’язку з усім вищесказаним журналісти очікують більш жорсткої відповіді від США, зокрема висилку послів та російських журналістів із країни.

"Бандитські лідери продовжують робити бандитські вчинки, якщо думають, що не заплатять за це жодної ціни. Адміністрації Байдена доведеться розглянути можливість дипломатичної та політичної ескалації. Висилання посла росії в США, а також усіх російських журналістів, які працюють тут, — це мінімум, якого можна Перший обов’язок уряду США — захищати своїх громадян, і зараз надто багато урядів вважають, що можуть безкарно заарештовувати і садити у в’язницю американців", — резюмує WSJ.

Тим часом у москві вже виступили з відповіддю на статтю. Прессекретар путіна в притаманній йому манері нахабно і цинічно заявив, що журналісти можуть вимагати все, що завгодно, але США нібито не може висилати послів тому, що росія, на його думку, не зробила нічого протизаконного.

"Оскільки цього журналіста взяли на місці злочину, тут ситуація очевидна. У зв’язку з цим вимагати висилки всіх російських журналістів, ну газета може це робити, але такого бути не повинно. Просто для цього немає жодного приводу. Одна справа, якщо є якісь порушення закону, якщо є виходи за межі передбаченої законом діяльності. Але в даному випадку обмежувати у правах сумлінних журналістів — це було б абсурдно та неправильно", — передають пропагандисти слова пєскова.

Нагадаємо, що Еван Гершкович , який готував матеріал про ПВК "Вагнера", був затриманий ФСБшниками в Єкатеринбурзі. 30 березня проти нього порушили справу про шпигунство. Кореспондент нібито займався "незаконною діяльністю", яку успішно "припинили". При цьому західні видання припускають, що його використовуватимуть як важіль впливу росії поряд із "ядерним шантажем", або ж готують новий "обмінний фонд".