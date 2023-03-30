Важіль впливу чи обмінний фонд? Навіщо росія арештувала журналіста зі США

Американця назвали шпигуном і збираються "вліпити" від 10 до 20 років за ґратами

Журналіст топового американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович, якого назвали "шпигуном", затримали і офіційно заарештували, став першим таким випадком щодо преси з часів "холодної війни".

Західні видання припускають, що його використовуватимуть як важіль впливу рф поруч із "ядерним шантажем", або ж готують новий "обмінний фонд" після видання баскетболістки Брітні Грінер.

Що ми знаємо на цю мить

31-річний Еван Гершкович більше року висвітлював росію для Wall Street Journal, раніше працюючи там для інформаційного агентства AFP і Moscow Times.

Він був заарештований за підозрою в "шпигунстві" при нібито спробі отримати секретну інформацію про підприємство російського ВПК, повідомляє федеральна служба безпеки (фсб) росії.

Його затримали в Єкатеринбурзі. Наразі стосовно журналіста порушено кримінальну справу за статтею 276 КК рф ("Шпигунство"). Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 20 років позбавлення волі.

Його доставили до москви, де суд на закритому засіданні обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 травня. Він не визнав своєї провини, влада не опублікувала жодних доказів, справа була під грифом "цілком таємно", передає Reuters.

Данила Бермана, адвоката репортера, не пустили в зал суду, арештованого відвезуть до Лефортово.

Реакція офіційних осіб

The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення і вимагає негайного звільнення репортера Гершковича.

У кремлі заявили, що журналіста "спіймали на гарячому".

Заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що говорити про будь-який можливий обмін ув'язненими зі США ще зарано, зазначивши, що такі угоди зазвичай укладаються лише після засудження ув'язненого.

США поки офіційно не зверталися до кремля з приводу затримання кореспондента, повідомляє МЗС росії.

Вашингтон поки офіційно не коментував інформацію про арешт Гершковича. Також раніше США радили громадянам США не їхати до росії через небезпеку свавільного арешту, а тим, хто живе або подорожує, радили негайно виїхати.

Навіщо це росії

Конгресмени та організації у США вже відреагували на гучний арешт. Демократ від Флориди Джаред Московіц назвав затримання Гершковича "викраденням", передає CNN:

"Ми з (путіним, — ред.) на дуже небезпечній території. Це все про важелі, тому тепер у нас на волосині людське життя. Це не та гра, в яку має грати путін. Я думаю, що Джо Байден показав, що він не той, з ким забавляться, коли справа доходить до таких речей", – сказав Московіц, додавши, що Гершковича слід негайно звільнити.

Демократ від Каліфорнії Адам Шифф назвав це "типовою російською поведінкою", щоб відмовити Захід допомагати Україні.

"…яка полягає в тому, щоб захопити американців, використовувати їх як важіль впливу — у цьому випадку репортера — висунути фальшиві звинувачення проти них і затримати їх, знаєте, потенційно на довгі періоди часу. Думаю, що ми можемо розглядати це разом із їхніми ядерними заявами — скасуванням договірних зобов’язань — як спосіб простого посилення тиску на Захід, сигналізуючи про те, що Москва збирається використовувати будь-які інструменти, які вона має"

А от деякі російські журналісти, коментуючи затримання Гершковича, припустили, що його затримали з метою обміняти на когось із російських громадян. Таку думку висловив головний редактор "Медіазони" Сергій Смірнов.

"Беруть заручників для обмінного фонду. Заодно показують, що західним журналістам більше небезпечно працювати у росії", — каже Смірнов.

Telegram-канал, який пов’язують з пропагандистом соловйовим, каже, що це "подарунок" від фсб путіну. Він останнім часом нарікав, що давно не ловили "іноземних шпигунів", і був цим дуже незадоволений.

Як повідомляв "Телеграф", 8 грудня 2022 року відому баскетболістку збірної США Бріттні Грайнер, засуджену в росії за звинуваченням у зберіганні наркотичних засобів, обміняли на російського підприємця Віктора Бута, який відбував покарання в американській в’язниці за незаконну торгівлю зброєю.