Народний депутат Верховної Ради VIII та IX скликань Олексій Гончаренко пояснив, чому путін пішов на припинення договору СНО

В останній день зими російський диктатор путін підписав указ про тимчасове припинення участі росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) зі США. Призупинення відповідної угоди він анонсував тиждень тому. Тепер ніби "узаконив".

Коли путін щось оголошує, завжди потрібно перевірити, скільки він набрехав. Бо те, що точно набрехав – навіть не обговорюється. Ось так і з "зупиненням" участі росії в Договорі про СНО-3. Як можна зупинити те, що ти сам бойкотуєш уже близько року ?

Щоб зрозуміти причини таких "зупинок", дивіться на росію загалом. Там ухвалили новий закон, що забороняє використання іноземних слів, там посилено шукають "п’яту колону", там шукають нове та нове "гарматне м’ясо" для забаганок путіна на фронті. Все це важливо загалом, не окремо.

Наш ворог відмовився від Договору, який (на його думку) якось обмежував росію. На це він пішов, бо конвенційною зброєю ЗСУ його вже бьють на кожній ділянці фронту. Чи застосує він "заборонену" зброю? Не факт, але шантажувати нею точно буде. Цим зайняті і російські пропагандисти, які у своїх програмах уже півроку як розбомбили Вашингтон і Лондон. Стратегічних перемог немає. Тож іде шантаж стратегічними озброєннями.

А щоби населення було чимось зайняте, чекаючи своєї черги на мобілізацію, йому вкидають пошук шпигунів та заборону слів. От і все. Від хорошого життя агресор таким би точно займатися не став. Це фікція задля фікції.

До речі, спробуйте написати фразу "президент Російської Федерації" без іноземних слів. Будете дуже здивовані.