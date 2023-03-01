Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко объяснил, почему путин пошел на приостановку договора СНВ

В последний день зимы российский диктатор путин подписал указ о временном прекращении участия рф в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США. Приостановку соответствующего соглашения он анонсировал неделю назад. Теперь как бы "узаконил".

Когда путин что-то объявляет, всегда нужно проверить, сколько он наврал. Ибо то, что точно наврал – даже не обсуждается. Вот так и с "приостановкой" участия россии в Договоре о СНВ-3. Как можно остановить то, что ты сам бойкотируешь уже около года?

Чтобы понять причины таких "приостановок", смотрите на россию в целом. Там приняли новый закон, запрещающий использование иностранных слов, там усиленно ищут "пятую колонну", там ищут новое и новое "пушечное мясо" для прихотей путина на фронте. Всё это важно в целом, не по отдельности.

Наш враг отказался от Договора, который (по его мнению) как-то ограничивал россию. На это он пошел, потому что конвенционным оружием ВСУ его уже избивают на каждом участке фронта. Применит ли он "запретное" оружие? Не факт, но шантажировать им будет точно. Этим заняты и российские пропагандисты, которые в своих программах уже полгода как разбомбили Вашингтон и Лондон. Стратегических побед нет. Поэтому идет шантаж стратегическими вооружениями.

А чтобы население было чем-то занято, ожидая своей очереди на мобилизацию, ему вбрасывают поиск шпионов и запрет слов. Вот и всё. От хорошей жизни агрессор таким точно бы заниматься не стал. Это фикция ради фикции.

Кстати, попытайтесь написать фразу "президент российской федерации" без иностранных слов. Будете очень удивлены.