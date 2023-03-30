Рычаг влияния или обменный фонд? Зачем россия арестовала журналиста из США

Американца назвали шпионом и собираются "влепить" от 10 до 20 лет за решеткой

Журналист топового американского издания The Wall Street Journal Эван Гершкович, которого назвали "шпионом", задержали и официально арестовали, стал первым подобным случаем относительно прессы со времен "холодной войны".

Западные издания предполагают, что его будут использовать как рычаг влияния россии рядом с "ядерным шантажом", или же готовят новый "обменный фонд" после удерживания баскетболистки Бритни Гринер.

Что мы знаем на этот момент

31-летний Эван Гершкович больше года освещал тему россии для Wall Street Journal, ранее работая там для информационного агентства AFP и Moscow Times.

Он был арестован по подозрению в "шпионаже" при якобы попытке получить секретную информацию о предприятии российского ВПК, сообщает федеральная служба безопасности (фсб) россии.

Его задержали в Екатеринбурге. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статье 276 УК рф ("Шпионаж"). Наказание по этой статье предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Его доставили в москву, где суд на закрытом заседании избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 29 мая. Он не признал своей вины, власти не опубликовали никаких доказательств, дело было под грифом "совершенно секретно", передает Reuters.

Даниила Бермана, адвоката репортера, не пустили в зал суда, арестованного отвезут в Лефортово.

Реакция официальных лиц

The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения и требует немедленного увольнения репортера Гершковича.

В кремле заявили, что журналиста "поймали с поличным".

Заместитель министра иностранных дел россии Сергей Рябков заявил, что говорить о любом возможном обмене заключенными с США еще рано, отметив, что такие соглашения обычно заключаются только после осуждения заключенного.

США пока официально не обращались к кремлю по поводу задержания корреспондента, сообщает мид россии.

Вашингтон пока официально не комментировал информацию об аресте Гершковича. Также ранее США советовали гражданам США не ехать в россию из-за опасности произвольного ареста, а живущим или путешествующим советовали немедленно уехать.

Зачем это россии

Конгрессмены и организации в США уже отреагировали на громкий арест. Демократ от Флориды Джаред Московиц назвал задержание Гершковича "угоном".CNN :

"Мы с (путиным, — ред.) на очень опасной территории. Это все о рычагах, поэтому теперь у нас на волоске человеческая жизнь. Это не та игра, в которую должен играть путин. Я думаю, что Джо Байден показал, что он не тот, с кем развлечься, когда дело доходит до таких вещей", – сказал Московиц, добавив, что Гершковича следует немедленно уволить.

Демократ от Калифорнии Адам Шифф назвал это "типичным русским поведением", чтобы отказать Запад помогать Украине.

"…которая заключается в том, чтобы захватить американцев, использовать их как рычаг влияния - в этом случае репортера — выдвинуть фальшивые обвинения против них и задержать их, знаете ли, потенциально на долгие периоды времени. Думаю, что мы можем рассматривать это вместе с их ядерными заявлениями- отменой договорных обязательств — как способ простого усиления давления на Запад, сигнализируя, что москва собирается использовать любые инструменты, которые она имеет".

А вот некоторые российские журналисты, комментируя задержание Гершковича, предположили, что его задержали с целью обменять на одного из российских граждан. Такое мнение высказал главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

"Берут заложников для обменного фонда. При этом показывают, что западным журналистам больше опасно работать в россии", — говорит Смирнов.

Telegram-канал, связываемый с пропагандистом соловьевым, говорит, что это "подарок" от фсб путина. Он в последнее время сетовал, что давно не ловили "иностранных шпионов", и был этим очень недоволен.

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря 2022 года известную баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в россии по обвинению в хранении наркотических средств, обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута, отбывавшего наказание в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием.