В WSJ считают, что арест Гершковича похож на преднамеренную провокацию

В американской газете Wall Street Journal резко отреагировали на задержание их журналиста в Екатеринбурге, которого ФСБшники подозревают в якобы "шпионаже". Там требуют решительного ответа от правительства и считают, что США слишком мягко обращается с россией.

Об этом пишет газета в своей статье под названием "россия берет в заложники журналиста".

Журналисты заявляют, что арест репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича усиливает привычку кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что россия отделяется от сообщества цивилизованных наций.

"Президент владимир путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность г-на Гершковича, и администрация Байдена обязана добиваться его освобождения", — считают в WSJ.

Там отметили, что обвинения в адрес Гершковича выглядят сомнительными и более похожи на преднамеренную провокация, призванную поставить США в неловкое положение и запугать иностранную прессу, все еще работающую в россии. Примечательно, что арест Гершковича произошел через несколько дней после того, как его подпись появилась в разоблачительной и широко читаемой депеше, документирующей упадок российской экономики.

"Кремль не хочет, чтобы эта правда была раскрыта", — отмечается в статье.

Кроме того, арест может быть ответом на обвинения, выдвинутые на прошлой неделе Минюстом США против Сергея Черкасова. Российскому гражданину были предъявлены обвинения в различных преступлениях, связанных с мошенничеством, а также в том, что он был агентом иностранной державы.

"путин часто берет заложников, чтобы потом обменять их на россиян, совершивших преступления в США", — пишут журналисты добавляя, что "наглый арест американского журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан. Администрация Байдена в четверг осудила задержание Гершковича, и мы в Журнале благодарны за это. Но справедливо спросить, почему путин считает, что он может похищать американцев".

Так, например, в прошлом году россия и США обменяли баскетболистку Бритни Грайнер, которую рф арестовала по незначительным обвинениям в хранении наркотиков, на Виктора Бута, который отбывал 25-летний срок в Иллинойсе за сговор с целью убийства американцев и продажу оружия террористической группировке. россия удерживает Уилана, бывшего морского пехотинца, по обвинению в шпионаже с 2018 года. Также недавно два российских самолета сбили американский беспилотник, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, и США ничего не сделали в ответ.

В связи со всем вышесказанным журналисты ожидают более жесткого ответа от США, в частности высылку послов и российских журналистов из страны.

"Бандитские лидеры продолжают совершать бандитские поступки, если думают, что не заплатят за это никакой цены. Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла россии в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, — это минимум, которого можно ожидать. Первая обязанность правительства США — защищать своих граждан, и сейчас слишком многие правительства считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", — резюмирует WSJ.

Тем временем в москве уже выступили с ответом на статью. Пресс-секретарь путина в присущей ему манере нагло и цинично заявил, что журналисты могут требовать все-что угодно, но США якобы не может высылать послов потому, что россия, по его мнению, не сделала ничего противозаконного.

"Поскольку этого журналиста взяли с поличным, здесь ситуация очевидна. В связи с этим требовать высылки всех российских журналистов, ну газета может это делать, но такого быть не должно. Просто для этого нет никакого повода. Одно дело, если есть какие-то нарушения закона, если есть выходы за рамки предусмотренной законом деятельности. Но в данном случае ограничивать в правах добросовестных журналистов — это было бы абсурдно и неправильно", — передают пропагандисты слова пескова.

Напомним, что Эван Гершкович, который готовил материал о ЧВК "Вагнера", был задержан ФСБшниками в Екатеринбурге. 30 марта против него возбудили дело о шпионаже. Корреспондент якобы занимался "незаконной деятельностью", которую успешно "пресекли". При этом западные издания предполагают, что его будут использовать как рычаг влияния россии рядом с "ядерным шантажом", или же готовят новый "обменный фонд".