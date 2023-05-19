"Наконец-то будут сухие подъезды": Обаме запретили въезд в россию

В сети уже шутят о Сызрани и российских подъездах

В россии решили "отомстить" США за введенные санкции и приняли ответные меры, запретив въезд на территорию страны 500 американцам, среди которых бывший президент Барак Обама.

Как говорится на сайте российского МИД, помимо Обамы в список попали лица, связанные с действующей исполнительной властью США, сенаторы и конгрессмены, главы компаний ВПК, кураторы по борьбе с российской дезинформацией и другие.

"Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против россии не останется без жесткой реакции", — говорится в сообщении.

Кроме того, там сообщили, что отклонили запрос о консульском посещении арестованного журналиста Эвана Гершковича якобы в ответ на невыдачу виз российским журналистам.

Пока в США на выпад россии не отреагировали, однако пользователи сети уже вовсю начали шутить о запрете Обаме на поездку в Сызрань.

Как сообщалось ранее, с 19-21 мая в японской Хиросиме проходит саммит "Большой семерки", во время которого страны клуба намерены согласовать новый санкционный удар против россии. Это включает экспорт промышленного оборудования, инструментов и других технологий, которые рф использует для войны