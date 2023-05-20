Участь Зеленського у саміті G7: ЗМІ озвучили деталі важливих переговорів

Ситуація в Україні є одним з основних пунктів порядку денного саміту G7 у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський відвідає саміт "Великої сімки" в Японії, зустрінеться там із президентом США Джо Байденом і проведе ще низку важливих переговорів.

Це підтвердив радник із національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"Я думаю, можна з упевненістю сказати, що президент Байден зустрінеться з ним (із Зеленським, — ред.), — зазначив він.

За словами Саллівана, хоча наразі у нього немає офіційного оголошення про зустріч, Байден "з нетерпінням чекає на можливість зустрітися віч-на-віч" з президентом України.

Салліван не повідомив подробиць про поїздку Зеленського до Японії, але сказав, що США були "країною, яка доставила його сюди".

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також підтвердив присутність Зеленського. За його словами, нарада щодо України з лідерами G7 відбудеться в останній день саміту — 21 травня.

"Прийнято рішення провести нараду щодо України з лідерами "Великої сімки" за очною участю президента Зеленського. Президент Зеленський також візьме участь як гість у сесії з питань миру та стабільності з главами держав та урядів G7 та лідерами запрошених країн", — йдеться в заяві МЗС Японії.

Зазначається, що заплановано також особисту зустріч Зеленського та Кисиди. Прем’єр-міністр Японії наголосив, що ситуація в Україні є одним із основних пунктів порядку денного саміту G7 у Хіросімі і що "важливо почути голос України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що довкола візиту Зеленського на саміт "Великої сімки" в Японії виникла деяка неясність, надходила суперечлива інформація. Однак, зрештою, глава Офісу Президента Андрій Єрмак поставив крапку в цьому питанні, підтвердивши відвідування президентом Хіросіми.