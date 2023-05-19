Президент України вперше у цій країні: Зеленський приїхав на саміт Ліги арабських держав

Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де відвідає саміт Ліги арабських держав

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, глава МЗС якої наприкінці лютого відвідував Україну.

Як повідомив глава держави на своїх сторінках у соціальних мережах, тут він має у планах виступити на саміті Ліги арабських держав.

"Прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги арабських держав. Проведу зустріч із наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", — написав Зеленський.

Він зазначив, що під час візиту до арабської країни він представить українську формулу миру, до реалізації якої важливо залучити якнайбільше держав.

Зеленський також описав пріоритети, про які розповідатиме під час саміту.

"Наші пріоритети – повернення всіх політичних в’язнів Криму та тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, забезпечення енергетичної безпеки наступної зими.

Ще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, — мусульмани", — завершив він.

Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак звернув увагу на те, що це перший візит Зеленського до Саудівської Аравії на посаді президента.

"Наша мета – зміцнення двосторонніх відносин і зв’язків України з арабським світом. Будемо говорити про повернення наших людей, зокрема, дітей, формулу миру президента, енергетичну співпрацю, екологію та інші важливі речі", — написав він.

Раніше "Телеграф" писав, що у Генасамблеї ООН більшістю голосів була підтримана резолюція України щодо "формули миру".