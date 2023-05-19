Президент Украины впервые в этой стране: Зеленский приехал на саммит Лиги арабских государств

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где посетит саммит Лиги арабских государств

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, глава МИД которой в конце февраля посещал Украину.

Как сообщил глава государства на своих страницах в социальных сетях, здесь у него в планах выступить на саммите Лиги арабских государств.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Проведу встречу с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", — написал Зеленский.

Он отметил, что во время визита в арабскую страну он представит украинскую формулу мира, к реализации которой важно привлечь как можно больше государств.

Зеленский также описал приоритеты, о которых будет рассказывать во время саммита.

"Наши приоритеты – возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", — завершил он.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обратил внимание на то, что это первый визит Зеленского в Саудовскую Аравию в должности президента.

"Наша цель – укрепление двусторонних отношений и связей Украины с арабским миром. Будем говорить о возвращении наших людей, в частности, детей, формуле мира президента, энергетическом сотрудничестве, экологии и других важных вещах", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Генассамблее ООН большинством голосов была поддержана резолюция Украины по "формуле мира".