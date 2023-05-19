"Серед вас є й такі...": що сказав Зеленський на Лізі арабських держав і в чому його запевнив саудівський принц

Зеленський закликав підтримати українську формулу світу

Президент України Володимир Зеленський під час свого першого візиту до Саудівської Аравії, де він відвідав саміт Ліги арабських держав, нарік на позицію деяких країн, але водночас отримав запевнення про те, що Саудівська Аравія хоче миру для нашої держави.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на трансляцію з саміту Ліги арабських держав.

Так, наш президент закликав учасників саміту розширити спільний досвід та дії у звільненні українців та кримських татар із російських в’язниць і зазначив, що навіть не дивлячись на те, що у світі та серед присутніх є люди, які заплющують очі на окупацію Криму, він прибув на саміт, щоб кожен мав чесний погляд.

"У нас є позитивний досвід із Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених росією (у полон — Ред.). Ми можемо розширити цей досвід. І навіть якщо є люди тут, на саміті, які мають інший погляд щодо нашої землі та називають війну "конфліктом", я впевнений, що ми можемо бути єдиними в тому, щоб врятувати з кліток російських в’язниць наших людей. На жаль у світі і тут серед вас, є ті, хто заплющує очі на ці клітки і на незаконну анексію Криму. Я тут для того, щоб кожен мав чесний погляд", — каже Зеленський.

Також Зеленський закликав підтримати українську формулу миру і додав, що Україна не має "чисельних дронів, які постачає росії Іран, але ми стоятимемо на своєму, бо за нами правда. Україна ніколи не обирала війну".

А спадковий принц королівства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд у свою чергу запевнив, що Саудівська Аравія підтримує міжнародні зусилля щодо врегулювання "української кризи" та готова виступити посередником між росією та Україною.

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Саудівської Аравії приїхав до Києва та підписав важливі договори.

Також ми повідомляли, що Зеленський хоче провести саміт щодо миру в Україні.