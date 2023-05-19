"Среди вас есть и такие...": что сказал Зеленский на Лиге арабских государств и в чем его заверил саудовский принц

Зеленский призвал поддержать украинскую формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого визита в Саудовскую Аравию, где он посетил саммит Лиги арабских государств, посетовал на позицию некоторых стран, но в тоже время получил заверения о том, что Саудовская Аравия хочет мира для нашего государства.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на трансляцию с саммита Лиги арабских государств.

Так, наш президент призвал участников саммита расширить совместный опыт и действия в освобождении украинцев и крымских татар из российских тюрем и отметил, что даже не смотря на то, что в мире и среди присутствующих есть люди, которые закрывают глаза на оккупацию Крыма, он прибыл на саммит, чтобы каждый имел честный взгляд.

"У нас есть позитивный опыт с Саудовской Аравией относительно освобождения наших людей, захваченных россией (в плен — Ред.). Мы можем расширить этот опыт. И даже если есть люди здесь, на саммите, которые имеют иной взгляд относительно нашей земли и называют войну "конфликтом", я уверен, что мы можем быть едиными в том, чтобы спасти из клеток российских тюрем наших людей. К сожалению в мире и тут среди вас, есть те, кто закрывает глаза на эти клетки и на незаконную аннексию Крыма. Я тут для того, чтобы каждый имел честный взгляд", — говорит Зеленский.

Также Зеленский призвал поддержать украинскую формулу мира и добавил, что у Украины нет "многочисленных дронов, которые поставляет россии Иран, но мы будем стоять на своем, потому что за нами правда. Украина никогда не выбирала войну".

А наследный принц королевства Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд в свою очередь заверил, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию "украинского кризиса" и готова выступить посредником между россией и Украиной.

Напомним,что ранее глава МИД Саудовской Аравии приехал в Киев и подписал важные договоры.

Также мы сообщали, что Зеленский хочет провести саммит по миру в Украине.