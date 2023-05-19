Зеленський все ж таки поїде на саміт G7: там очікується найважливіша зустріч

Український президент Володимир Зеленський все ж таки поїде на саміт "Великої сімки" до Японії. Там він має намір провести зустріч із президентом США Джо Байденом.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше на це натякнув секретар РНБО Олексій Данилов наголосивши, що присутність українського лідера дуже важлива для того, щоб відстоювати інтереси нашої країни на світовій арені.

Андрій Єрмак прокоментував слова американського президента Джо Байдена про те, що США підтримують зусилля союзників щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16 та аналогічних їм. Також він натякнув, що Володимир Зеленський найближчими днями зустрінеться з американським колегою та обговорить це питання більш детально. Також планується ще кілька важливих тем для обговорення, які поки що не розкриваються.

У нього уточнили, чи це означає, що глава України відвідає особисто саміт G7 в Японії, який триватиме до 21 травня. Глава ОП ствердно відповів.

"Так, я можу це (візит Зеленського на саміт "Великої Сімки" — Ред.) підтвердити", — відповів Єрмак.