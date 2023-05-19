Зеленский все же поедет на саммит G7: там ожидается важнейшая встреча

Стало известно, что Зеленский будет разговаривать с Байденом на саммите G7

Украинский президент Владимир Зеленский все же поедет на саммит "Большой семерки" в Японию. Там он намерен провести встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ранее на это намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнув, что присутствие украинского лидера очень важно для того, чтобы отстаивать интересы нашей страны на мировой арене.

Андрей Ермак прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о том, что США поддерживает усилия союзников касательно обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и аналогичных им. Также он намекнул, что Владимир Зеленский в ближайшие дни встретится с американским коллегой и обсудит этот вопрос более детально. Также планируется еще несколько важных тем для обсуждения, которые пока не раскрываются.

У него уточнили, означает ли это, что глава Украины посетит лично саммит G7 в Японии, который продлится до 21 мая. Глава ОП утвердительно ответил.

"Да, я могу это (визит Зеленского на саммит "Большой Семерки" — Ред.) подтвердить", — ответил Ермак.

Также сообщалось, что Зеленский получил приглашение на переговоры G7 лично от премьер-министра Японии Фумио Кисиды, когда тот приезжал с визитом в Киев. По предварительной информации, выступление украинского лидера перед участниками саммита ожидается в воскресенье, 21 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский приехал на саммит Лиги арабских государств в Саудовскую Аравию. В планах у него выступить на саммите и встретиться с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом, а также провести ряд двусторонних встреч.