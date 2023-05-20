Участие Зеленского в саммите G7: СМИ озвучили детали важных переговоров

Ситуация в Украине является одним из основных пунктов повестки дня саммита G7 в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит "Большой семерки" в Японии, встретится там с президентом США Джо Байденом и проведет еще ряд важных переговоров.

Это подтвердил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, пишет CNN.

"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что президент Байден встретится с ним (с Зеленским, — ред.), — отметил он.

По словам Салливана, хотя в настоящее время у него нет официального объявления о встрече, Байден "с нетерпением ждет возможности встретиться лицом к лицу" с президентом Украины.

Салливан не сообщил подробностей о поездке Зеленского в Японию, но сказал, что США были "страной, которая доставила его сюда".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил присутствие Зеленского. По его словам, совещание по Украине с лидерами G7 состоится в последний день саммита — 21 мая.

"Принято решение провести совещание по Украине с лидерами "Большой семерки" при очном участии президента Зеленского. Президент Зеленский также примет участие в качестве гостя в сессии по вопросам мира и стабильности с главами государств и правительств G7 и лидерами приглашенных стран", — сказано в заявлении МИД Японии.

Отмечается, что запланирована также личная встреча Зеленского и Кисиды. Премьер-министр Японии подчеркнул, что ситуация в Украине является одним из основных пунктов повестки дня саммита G7 в Хиросиме и что "важно услышать голос Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что вокруг визита Зеленского на саммит "Большой семерки" в Японии возникла некоторая неясность, поступала противоречивая информация. Однако в конце концов глава Офиса Президента Андрей Ермак поставил точку в этом вопросе, подтвердив посещение президентом Хиросимы.