Зеленський прибув до Японії на саміт G7: подробиці та відео

Ситуація в Україні є одним з основних пунктів порядку денного саміту G7 у Хіросімі

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 травня, прибув до Хіросіми (Японія) на саміт G7. Там він проведе зустрічі з президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісідою та іншими світовими лідерами.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека та посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", — написав президент.

Журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк у своєму Telegram-каналі опублікував відео прибуття Зеленського у аеропорт. Він також повідомив, що президент США Джо Байден після зустрічі із главою України планує оголосити про новий пакет військової допомоги для України на суму $375 мільйонів.

Зазначимо, нарада щодо України з лідерами G7 відбудеться в останній день саміту — 21 травня. Президент Зеленський також візьме участь як гість у сесії з питань миру та стабільності з главами держав та урядів G7 та лідерами запрошених країн. Заплановано також низку особистих переговорів: відомо, що Зеленський зустрінеться з Байденом та прем’єр-міністром Японії Фуміо Кисідою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого чекати від саміту G7 — зустрічі керівництва провідних економік світу (Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США) у ракурсі російсько-української війни.