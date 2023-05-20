Зеленский прибыл в Японию на саммит G7: подробности и видео

Одним из основных вопросов на повестке саммита является война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский утром в субботу, 20 мая, прибыл в Хиросиму (Япония) на саммит G7. Там он проведет встречи с президентом США Джо Байденом, премьер-министр Японии Фумио Кисидой и другими мировыми лидерами.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", — написал президент.

Журналист и общественный активист Константин Андриюк в своем Telegram-канале опубликовал видео прибытия Зеленского в аэропорт. Он также сообщил, что президент США Джо Байден после встречи с главой Украины планирует объявить новый пакет военной помощи для Украины на сумму $375 миллионов.

Отметим, совещание по Украине с лидерами G7 состоится в последний день саммита — 21 мая. Президент Зеленский также примет участие в качестве гостя в сессии по вопросам мира и стабильности с главами государств и правительств G7 и лидерами приглашенных стран. Запланирован также ряд личных переговоров: известно, что Зеленский встретится с Байденом и премьер-министром Японии Фумидо Кисидой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать от саммита G7 — встречи руководства ведущих экономик мира (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) в ракурсе российско-украинской войны.