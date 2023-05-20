Саммит лидеров G7. Чего ждать Украине и чего бояться россии

"Большая семерка" будет искать решение по повышению эффективности санкций против рф

В пятницу, 19 мая, на 450-й день широкомасштабного российского вторжения в Украину, в Японии стартовал саммит лидеров "Большой семерки" (G7).

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от встречи руководства ведущих экономик мира (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) в ракурсе российско-украинской войны.

Есть три важных вопроса

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса думает, что на саммите поднимут три вопроса, важных для нашей страны.

"Первый – вопрос формирования так называемой "самолетной коалиции". Речь о поставке Украине боевой авиации натовского образца. Зеленский уже лично лоббировал этот вопрос в Европе. И если он посетит саммит в Японии, будет делать то же самое. Не обязательно сразу будут приняты конкретные решения, хоть соответствующие позитивные сигналы идут уже не только из Европы, но даже из США. Однако очень важно, что президент Украины лично этот вопрос поднимает и продвигает дальше. И разговоры о готовности начать обучать украинских пилотов всё больше обретают реалистичность. Вопрос времени, когда нам передадут те же F-16", – уверен эксперт.

Вторая важная тема – усиление санкционного давления на россию, считает Илия Куса. По его словам, 11-й пакет санкций ЕС уже согласован, там ничего не изменить. Но важно продолжить расширение ограничений, включение туда "Росатом" (как уже частично сделала Великобритания) и так далее.

Третий вопрос – финансовая помощь Украине на следующий год, отмечает эксперт.

"Насколько видно из предварительных заявлений, данная поддержка Украины со стороны стран "Большой семерки" вроде как согласована. Для нас это очень важно в ракурсе сохранения внутренней экономической стабильности, – поясняет Илия Куса. – Я не ожидаю решений, которые кардинально поменяют ход войны. Но будут приниматься те, что позволяют сохранять нашу устойчивость. Это тоже немало, учитывая, как мы зависим от стран "Большой семерки" и коллективного Запада".

Почему Зеленскому стоит посетить Японию

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", эксперт-международник Олег Белоколос уверен: как экономическая прежде всего группа, "Большая семерка" будет искать решение по повышению эффективности санкций против рф.

"Ввели их уже немало и продолжают вводить. Но есть некоторые лазейки, которые позволяют обходить ограничения. Вот эти лазейки важно прикрыть, скорректировав свои позиции. Думаю, этим точно займутся лидеры стран "Семерки". Стараясь максимально осложнить существование рф, функционирование ее экономики, возможности в обход санкций получать технологии, позволяющие производить вооружение и боеприпасы. Похоже, этот вопрос станет одним из основных. Надеюсь, это найдет свое отражение в заявлении по итогам саммита", – говорит эксперт.

Еще одно важное направление, уверен Олег Белоколос, поддержка Украины: военная, финансово-экономическая и гуманитарная.

В день открытия саммита были сумбурные новости касательно того, ожидать ли визита Владимира Зеленского в Японию. Под вечер окончательно стало ясно – президент Украины направляется в Страну восходящего солнца.

"Если Зеленский всё же прибудет на саммит – это было бы хорошо, – считает эксперт-международник. – Личное общение позволяет решить многие вопросы быстрее, чем любые онлайн встречи. Понятно, что наша позиция давно сформирована и неоднократно озвучена – на какие-либо переговоры мы готовы идти лишь после того, как россияне покинут все украинские территории, включая Крым".

А чтобы изгнать их, нам необходимо больше оружия, а также – больше санкций против рф, говорит глава правления "МЗС".

"Но доносить эту позицию, возможно, с аргументами, которые не всегда можно публично озвучивать, лучше всё же в беседах личных, офлайн. Не случайно после того же недавнего европейского турне Зеленского резко активизировалась военная помощь, началось формирование "самолетной коалиции". Личное общение – дорогого стоит", — напоминает Олег Белоколос.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Вряд ли на саммите G7 будут рассматриваться конкретные вопросы военной помощи Украине. Вместе с тем, могут быть рассмотрены вопросы о выделении дополнительных средств государствами-членами клуба "Большой семерки" на восстановление Украины, на финансирование наших вооруженных сил и госаппарата. В этом направлении, скорее всего, будут приняты позитивные решения".

Визит Зеленского в Японию был бы правильным ходом, считает эксперт.

"Не знаю, насколько он помог бы, но вряд ли бы навредил. В то же время, следует отдавать отчет, что одно дело – выступать перед общественниками, даже парламентариями, давя на эмоции, а другое – перед руководителями крупнейших экономик мира, которые, как правило, едут на подобные мероприятия уже с заранее выработанными, обсужденными и фактически согласованными решениями".