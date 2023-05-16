Украина получит крылатые ракеты от Франции? Макрон сделал интригующее заявление

Украина получит дальнобойные ракеты от Франции. В сети предположили, что это может быть

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж, французский президент Эммануэль Макрон пообещал предоставить дополнительную военную помощь, которая будет включать в себя дальнобойные ракеты.

Как информирует TVP World, Макрон заявил, что Франция готова начать обучение украинских пилотов, а также открыта к поставкам дальнобойных ракет.

"Мы открыли двери для обучения пилотов. Оно может начаться прямо сейчас", — сказал он.

Впрочем, он добавил, что не обсуждал вопрос поставок самолетов с Зеленским во время прошлой встречи.

Свое заявление президент Франции сделал через несколько часов, после того, как в Великобритании заявили о готовности начать поставки БПЛА дальнего радиуса действия. Комментируя это решение Лондона, он сообщил, что Париж передаст Украине дальнобойные ракеты, которые помогут ВСУ провести успешное контрнаступление.

О каких именно ракетах идет речь он не сообщил, однако аналитик и офицер армии Израиля Игаль Левин напомнил, что у Франции на вооружении стоят крылатые ракеты SCALP-EG.

Они представляют собой уже известные в Украине Storm Shadow, которые накануне были переданы Великобританией, и всего лишь носят другое название.

Как сообщалось ранее, после Парижа Зеленский отправился в Лондон, где встретился с руководством страны. Премьер Британии Риши Сунак после этого сообщил, что его страна готова начать обучение пилотов и передать Украине БПЛА дальнего радиуса действия.