"Там будут приниматься очень важные вещи": в СНБО подтвердили визит Зеленского на саммит G7

Появились детали визита Владимира Зеленского в Японию на саммит G7

В СНБО подтвердили информацию западных СМИ о планах президента Украины Владимира Зеленского лично посетить саммит "Большой семерки" в Японии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинский лидер будет отстаивать нашей страны на полях саммита, пишет "Радіо Свобода".

"На саммите будут приниматься очень важные вещи, и поэтому присутствие нашего президента абсолютно важно для отстаивания наших интересов", — сказал он.

Данилов напомнил, что это будет первый визит президента Украины в Азию с момента начала полномасштабного вторжения российской федерации.

Главной темой трехдневного саммита в японском городе Хиросима будет тема войны в Украине. Во время встречи лидеры стран G7 планируют сделать совместное заявление о поддержке Украины. Также в Японии должны объявить о введении новых санкций против россии, которые ограничат способности оккупантов финансировать и обеспечивать войну.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как начался саммит "Большой семерки" в Японии. Там уже успели сделать заявление о россии.